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Dix présidents français réclament l’exclusion de Bordeaux

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Dix présidents français réclament l’exclusion de Bordeaux

Règlements de comptes à O.K. Corral. Après un été particulièrement mouvementé, les Girondins de Bordeaux pourraient être réintégrés en National 1 (quatrième division française, maintenant que la Ligue 3 existe). Une solution qui permettrait de sauver l’un des clubs les plus légendaires du foot français, mais qui passe mal auprès de certains dirigeants du championnat.

« C’est Lopez qui gagne »

Dix clubs du groupe B de N1 (Stade briochin, US Granville, Vendée Poiré Football, Aviron bayonnais, Dinan Léhon FC, US Saint Malo, Saint Colomban Locminé, Saumur Olympique, Vendée Les Herbiers et les Voltigeurs de Chateaubriant) ont, en effet, publié un communiqué commun, relayé par le journaliste François Rauzy, pour demander le respect de la décision initiale de la DNCG et de ne pas réintégré Bordeaux. « Tout laisse à penser aujourd’hui qu’à la fin ‘c’est Lopez qui gagne’ et que le fonds ami qui a racheté ce grand monument du football français va pouvoir poursuivre ses méfaits. (…) Cette vision des choses laisse pantois », regrettent les présidents signataires.

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Après plusieurs étés chamboulés par ces vrais-faux dépôts de bilan, le groupe B de N1 pourrait passer à 17 équipes en cas de réintégration des Girondins. « Avec comme un air de déjà vu, les 16 clubs qui devaient composer régulièrement une poule de National 1 vont se retrouver à 17, avec tous les déséquilibres que cela implique. Comme tous les ans, leur calendrier va être totalement bouleversé quelques jours avant le début de la saison. Et peut-être que, comme tous les ans, l’une des équipes engagées aura l’autorisation de démarrer la saison plus tardivement que les autres, en totale rupture avec la notion d’équité. Tout cela pour sauver un club, qui est certes un monument du football français, mais qui travaille en dépit du bon sens depuis de nombreuses années », écrivent-ils.

Ce n’est pas le GOAL FC qui va les contredire.

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