Gianni Infantino convoque une réunion de crise

Aux grands maux les grands remèdes. Pris dans une tempête infernale depuis la fin du Mondial 2026, Gianni Infantino a convoqué une réunion de crise au Maroc avec des responsables de la FIFA pour tenter de rester sur le trône de l’instance, d’après les informations du Times.

Mardi après-midi, le président de la FIFA avait été lâché par son numéro 2, Mattias Grafström. Un désaveu de plus pour celui qui voit tous ses fidèles lui tourner le dos depuis une semaine et l’annonce de son projet de vente de droits de la Coupe du monde à des entreprises privées. Alors que l’UEFA, Arsène Wenger et d’autres pontes du football mondial semblent prêts à tourner la page, et que d’autres s’activent pour le remplacer, ce réunion s’apparente à une dernière tentative pour sauver sa place.

Projet dernière chance.

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