S’abonner au mag
  • France
  • FC Metz

Gauthier Hein quitte encore le FC Metz

EL
1 Réaction
Gauthier Hein quitte encore le FC Metz

Une séparation, c’est dur, mais divorcer deux fois, ça commence à être préoccupant. Gauthier Hein, c’est un nom que personne ne sait comment prononcer, un surnom d’artiste brésilien, la taille et le pied gauche de Lionel Messi, et un club chevillé au corps : le FC Metz. Revenu dans son club formateur en 2024 après l’avoir quitté en 2020, une nouvelle relégation en Ligue 2 pousse le meneur de jeu à refaire ses valises, le cœur lourd.

Sacré dépaysement

« Il y a des clubs que l’on ne quitte jamais vraiment. Revenir au FC Metz, c’était revenir chez moi. Retrouver ma ville, ma famille, des visages familiers et porter à nouveau le maillot du club qui m’a vu grandir. (…) Je quitte aujourd’hui mon club de cœur avec beaucoup de gratitude. Le FC Metz fera toujours partie de moi », a écrit sur ses réseaux sociaux le joueur qui s’apprête à fêter ses 30 ans et qui sait donc mieux que personne que le temps est compté.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Heureusement pour les amateurs de Ligue 1, « Gotcho » ne part pas très loin et s’engage avec l’OGC Nice. Un beau tremplin pour celui qui n’avait connu que Metz, Tours, Valenciennes et Auxerre jusque-là. Il devra quand même refaire sa garde-robe, histoire de ne pas sortir les affaires d’hiver trop tôt.

À Nice, on dit « heing ».

Metz s'apprête à perdre un boulon important pour faire l'ascenseur

EL

Commentaires

Les membres ont posté 1 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances
Logo de l'équipe France
Zinedine Zidane of France during the Soccer World Cup Final between Brazil and France on July 12 1998 in Paris Saint Denis, France. Photo : Eric Renard / Onze / Icon Sport - Photo by Icon Sport
Zinedine Zidane of France during the Soccer World Cup Final between Brazil and France on July 12 1998 in Paris Saint Denis, France. Photo : Eric Renard / Onze / Icon Sport - Photo by Icon Sport
  • International
  • France
Zidane : « Moi, je voulais être chauffeur-livreur »

Zidane : « Moi, je voulais être chauffeur-livreur »

Zidane : « Moi, je voulais être chauffeur-livreur »


Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.