Gauthier Hein quitte encore le FC Metz

Une séparation, c’est dur, mais divorcer deux fois, ça commence à être préoccupant. Gauthier Hein, c’est un nom que personne ne sait comment prononcer, un surnom d’artiste brésilien, la taille et le pied gauche de Lionel Messi, et un club chevillé au corps : le FC Metz. Revenu dans son club formateur en 2024 après l’avoir quitté en 2020, une nouvelle relégation en Ligue 2 pousse le meneur de jeu à refaire ses valises, le cœur lourd.

Sacré dépaysement

« Il y a des clubs que l’on ne quitte jamais vraiment. Revenir au FC Metz, c’était revenir chez moi. Retrouver ma ville, ma famille, des visages familiers et porter à nouveau le maillot du club qui m’a vu grandir. (…) Je quitte aujourd’hui mon club de cœur avec beaucoup de gratitude. Le FC Metz fera toujours partie de moi », a écrit sur ses réseaux sociaux le joueur qui s’apprête à fêter ses 30 ans et qui sait donc mieux que personne que le temps est compté.

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Heureusement pour les amateurs de Ligue 1, « Gotcho » ne part pas très loin et s’engage avec l’OGC Nice. Un beau tremplin pour celui qui n’avait connu que Metz, Tours, Valenciennes et Auxerre jusque-là. Il devra quand même refaire sa garde-robe, histoire de ne pas sortir les affaires d’hiver trop tôt.

À Nice, on dit « heing ».

Metz s'apprête à perdre un boulon important pour faire l'ascenseur