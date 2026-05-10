En direct : le multiplex de l'avant-dernière journée de Ligue 1

Dimanche soir, huit matchs et plusieurs enjeux... le multiplex de l'avant-dernière journée du championnat de France a de quoi nous divertir. Le PSG peut se rapprocher du titre et s'éviter quelques sueurs froides face à Lens mercredi prochain, Auxerre et Nice s'affrontent dans un duel déterminant pour le maintien, sans oublier une passionnante course à l'Europe dans laquelle ça devrait pas mal bouger au classement. On suit tout ça ensemble !

Auxerre – Nice

PSG – Brest

Le Havre – Marseille

Toulouse – Lyon

Monaco – Lille

Rennes – Paris FC

Angers – Strasbourg

Metz – Lorient

20h30 : Bonsoir bonsoir ! Avant-dernier épisode de cette passionnante saison 2025-2026 de Ligue 1. Ce dimanche soir, les enjeux ne manquent pas. En cas de victoire à l’Abbé-Deschamps, Auxerre peut provisoirement envoyer Nice en barrages ! À l’inverse total, le PSG n’a pas intérêt à se foirer à domicile contre Brest s’il ne veut pas vivre un électrique déplacement à Lens mercredi prochain, même si les Parisiens ont davantage la tête à Budapest…

On ne l’a pas oublié non plus, la passionnante course à l’Europe entre Lyon, Lille, Rennes, Monaco et Marseille : l’OL peut sécuriser son retour en C1 en cas de victoire à Toulouse, à condition que le LOSC ne gagne pas sur le Rocher, où l’ASM a bien envie d’enquiquiner le Stade rennais et tenir à distance un OM en crise, qui se déplace sous très haute tension au Havre.

Ça y est, vous avez à peu près tous les enjeux de cette 33e journée. Maintenant, il ne vous reste plus qu’à mettre les deux pieds sous la table : tout ce qui se passera sur les huit pelouses du soir est à suivre ici en direct ! Coup(s) d’envoi dans 30 minutes…

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