Le jeune Mesloub propulse Lens en Ligue des champions et envoie Nantes en Ligue 2

Lens 1-0 Nantes

But : M. Mesloub (79e) pour les Sang & Or

Il lui aura fallu seulement 18 secondes. À peine entré en jeu sur la pelouse de Bollaert, le jour de sa première apparition pro, c’est le jeune Mezian Mesloub (16 ans) qui est venu officiellement propulser le Racing Club de Lens en Ligue des champions, à la faveur d’un but plein de sang-froid en fin de match (1-0, 79e). Une soirée dont se souviendra longtemps le jeune numéro 41, formé à la Gaillette et fils de l’ancien Lensois et international algérien Walid Mesloub (11 sélections).

79' (1-0) ⚽️ 𝘽𝙐𝙐𝙐𝙐𝙐𝙐𝙐𝙐𝙐𝙏 𝙋𝙊𝙐𝙍 𝙇𝙀 𝙍𝘼𝘾𝙄𝙉𝙂 !!! Sur son tout premier ballon chez les pros, Mezian Mesloub croise son tir du pied gauche et ouvre le score !!! 💪#RCLFCN pic.twitter.com/MHZnWzzfUE — Racing Club de Lens (@RCLens) May 8, 2026

Le FC Nantes officiellement relégué en Ligue 2

Le FC Nantes, dans l’obligation de gagner à Lens pour continuer de croire au maintien, aura pourtant tout tenté pour sauver sa peau, comme sur cette frappe de Johann Lepenant stoppée miraculeusement par Robin Risser (57e), ou sur le poteau trouvé par Mathis Abline (75e), qui a totalement oublié son copain Ganago, seul à sa gauche. Si Abdallah Sima, par deux fois signalé en position de hors-jeu (69e, 71e), avait bien cru donner l’avantage aux Lensois, il aura donc fallu attendre l’exploit d’un gamin de 16 ans pour sécuriser une place en Ligue des champions aux Sang & Or, certains de ne pas être rejoints par leurs poursuivants.

Défait une semaine après avoir entretenu l’espoir face à l’OM (3-0), le FC Nantes retrouvera donc la Ligue 2 la saison prochaine, après 14 années consécutives passées dans l’élite.

Une bien triste saison pour nos amis Canaris…

La fierté de Walid Mesloub après le but de son fils contre Nantes