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Le désarroi de Vahid Halilhodžić après la relégation du FC Nantes

FG
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Le désarroi de Vahid Halilhodžić après la relégation du FC Nantes

Des images qui font peine à voir. Invité à réagir au micro du diffuseur après la défaite du FC Nantes à Lens ce vendredi (1-0), l’entraîneur des Canaris Vahid Halilhodžić est apparu extrêmement marqué. Toujours suspendu et spectateur du match des siens depuis la tribune, comme c’était déjà le cas la semaine dernière face à l’OM, le technicien franco-bosnien n’a pas eu le cœur à réagir auprès de Guillaume Hoarau et consorts. « Je suis tellement triste… Je ne peux pas vous parler », a-t-il notamment déclaré, la mine déconfite.

« Le moment est très délicat, très difficile pour nous. Je m’excuse franchement, je ne suis pas capable de vous répondre. Je suis obligé de venir vous parler, mais la tristesse est trop profonde. Désolé », a complété coach Vahid, éternel amoureux du club, qui aura donc échoué dans sa mission (quasi) impossible de sauver un FC Nantes bien mal en point à son arrivée il y a quelques semaines. Le FC Nantes retrouvera donc la Ligue 2 la saison prochaine, quinze ans après l’avoir quittée.

Les Canaris jusque dans les tripes.

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FG

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