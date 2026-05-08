Les propriétaires d’un club de D8 anglaise accusés de viols, agressions sexuelles et traite d’êtres humains

Toujours plus écœurant. Barrie Drewitt-Barlow et son mari Scott Hutchison, les deux propriétaires du club de 8e division anglaise de Maldon & Tiptree FC, ont été arrêtés mercredi par la police britannique. Le couple est accusé de viol, d’agression sexuelle et de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. D’après le Daily Mail, ces derniers ont comparu devant le tribunal de Chelmsford ce vendredi.

Selon les médias locaux, les faits qui leur sont reprochés auraient eu lieu dans l’Essex et à Manchester entre avril 2013 et janvier de cette année. Quatre hommes, dont l’identité ne peut être révélée pour des raisons juridiques, auraient été victimes de leurs agissements. L’avocat de la défense, Oliver Snodin, a déclaré que les accusations portées contre Barrie et Scott Drewitt-Barlow étaient « vigoureusement contestées » par ces deux derniers.

Une ascension en 7e division validée

Premier propriétaire ouvertement gay d’un club de football au Royaume-Uni, le multimillionnaire de 57 ans et son mari Scott Hutchison, 32 ans, avaient racheté l’équipe en février 2025. Grâce à leurs nombreux investissements, notamment dans le recrutement et les infrastructures, la formation de l’Essex est parvenue cette saison à valider sa montée en septième division.

Maldon & Tiptree FC, entraîné par l’ex-joueur de Manchester City Kevin Horlock, devait faire l’objet d’une série documentaire diffusée sur la plateforme ITVX, mais à la suite de cette affaire, elle a été déprogrammée selon The Athletic. Les deux hommes ont été placés en détention provisoire et comparaîtront devant la Cour d’assises de Chelmsford le 5 juin.

John Terry valide à « 100% » une idée de l’extrême droite anglaise