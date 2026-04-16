Jonjo Shelvey met fin à sa carrière, mais ne quitte pas le football

Le divin chauve anglais. Jonjo Shelvey, ancien joueur de Charlton (2008-2010), Liverpool (2010-2013) et Newcastle (2016-2023), a annoncé sa retraite de joueur professionnel. Milieu de terrain rugueux mais capable de coups de patte géniaux, l’Anglais tire sa révérence avec 6 petites sélections en équipe nationale.

Ancien capitaine des Magpies, Shelvey a également eu plusieurs coups de projecteur, pour des raisons plus ou moins glorieuses. Par exemple, il avait été suspendu 5 matchs et contraint de payer une amende de 100 000 £ en 2016 après une insulte raciste à l’encontre de Romain Saïss.

Un rôle d’entraîneur principal

Depuis l’année dernière, le joueur évoluait aux Arabian Falcons, club de deuxième division aux Émirats arabes unis. Une aventure de courte durée puisque le natif de Romford n’a disputé que huit rencontres sous ses nouvelles couleurs… pour mieux se reconvertir : à 34 ans, il a été désigné entraîneur principal de l’équipe. Il y a quelques mois, il avait refusé un poste d’adjoint en Turquie pour rester avec sa famille. Souhait exaucé.

Streets won’t forget Jonjo.

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