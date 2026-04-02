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L’avertissement de Thomas Tuchel à Phil Foden

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L’avertissement de Thomas Tuchel à Phil Foden

Le ciel s’assombrit pour ce Skyblue. Phil Foden connaît quelques galères en ce moment, et Thomas Tuchel le sait. Le milieu à la tronche d’éternel collégien peine à retrouver de sa splendeur, relégué au statut de remplaçant depuis le début de l’année 2026 avec Manchester City. Pas la meilleure situation pour choper la meilleure appréciation et filer à la Coupe du monde.

En effet, le conseil de classe n’est pas tendre avec les élèves à la traîne, à l’image de Tuchel : « Il a tout donné, il a été excellent en stage, mais il a du mal à le montrer sur le terrain. Rien ne garantit qu’il viendra. Il n’a pas beaucoup de temps de jeu avec Manchester City, mais il est venu ici avec le plus rayonnant des sourires. »

Que des numéros 10 dans l’English team

Pour le champion d’Europe 2023, difficile de concurrencer les intellos anglais qui occupent le poste de numéro 10. Le bonhomme de 25 ans n’est pas un cancre, mais il semble aujourd’hui distancé par des premiers de la classe comme Cole Palmer, Jude Bellingham ou encore Morgan Rogers.

S’il a tenu à donner un avertissement, Tuchel reste très flou quant à ses futurs choix : « J’apprends de chaque séance d’entraînement, de la cohésion de l’équipe et de la façon dont les joueurs réagissent au plan de jeu. »

Plus une mise en garde qu’un encouragement.

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