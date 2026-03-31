Le Japon surprend l'Angleterre chez elle

Angleterre 0-1 Japon

But : Mitoma (23e) pour les Japonais

Quels nullards, ces Anglais… En amical, le Japon a surpris l’Angleterre chez elle à Wembley (0-1), grâce à un but de Kaoru Mitoma en première période. L’attaquant de Brighton a conclu un très beau mouvement collectif pour permettre aux siens d’enchaîner une cinquième victoire d’affilée, en autant d’amicaux disputés.

Mitoma pour le 1-0 ! Le Japonais de Brighton ouvre la marque contre l'Angleterre dans une belle action collective pic.twitter.com/PAdrFzoqt2 — L'Équipe (@lequipe) March 31, 2026

L’Angleterre inquiète

En revanche, ça commence à devenir très inquiétant pour l’Angleterre de Thomas Tuchel. Après le nul concédé contre l’Uruguay, les Anglais sont tombés dans le panneau japonais et sont loin de rassurer à quelques mois du Mondial, où ils joueront la Croatie, le Ghana et le Panama dans le groupe L.

Parti comme c’est parti, ça n’est pas près de coming home…

Thomas Tuchel est complètement fou du Japon