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Sergio Ramos est sur le point de racheter un de ses anciens clubs

EM
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Sergio Ramos est sur le point de racheter un de ses anciens clubs

Propriétaire du club, titulaire indiscutable, tireur de penalty et capitaine : Sergio Ramos va peut-être réaliser le rêve de tous les joueurs club pro de FC26. L’ancien joueur du Séville FC, qui n’a toujours pas annoncé sa retraite sportive, aurait trouvé un accord avec le club andalou pour racheter l’actuel 13e du championnat espagnol, rapporte AS.

Un sacré pactole

En s’associant au Five Eleven Capital, le défenseur pourrait s’aligner sur le montant de la transaction estimé à 450 millions d’euros, soit le prix d’environ 37 millions de Tasty Crousty, vu que c’est la référence du moment… L’emblématique capitaine du Real Madrid rejoindrait un cercle de plus en plus large de footballeurs, en activité ou non, ayant décidé de s’offrir un nouveau joujou. Parmi eux, Kylian Mbappé avec Caen, David Beckham avec l’Inter Miami ou encore Gerard Piqué avec l’Andorre FC. Sans oublier Vinsky et son Sporting Club d’Escaldes.

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