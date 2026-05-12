Le Golden Kid de la saison évolue dans un club mal barré...

En marge des trophées UNFP se déroulait la 2e édition de la cérémonie Golden Kid, qui récompense les meilleurs talents de la formation française. L’évènement avait lieu à Paris, au Pan Piper, et mettait donc en avant les talents de demain. Si le PSG était encore bien représenté, d’autres clubs ont tiré leur épingle du jeu.

Voici le palmarès.

Golden Kid U17 (meilleur joueur U17) Aly Traoré – Amiens SC

Golden Kid U17 avenir (meilleur joueur surclassé) Yanis Kharbouch – Toulouse

Golden Kid U19 (meilleur joueur U19) Aymen Assab – PSG

Golden Kid U19 avenir (meilleur joueur surclassé) David Boly PSG

Golden Kid Pro (première saison en pro) Tylel Tati FC Nantes

Golden Kid Pro étranger Oumar Camara – Victoria Guimarães

Golden Kid Pro féminine Tanté Diakité PSG

Top But Golden Kid (toutes catégories confondues) Ajdin Muminovic OL

Voilà qui devrait donner quelques idées de recrutements aux fans de Football Manager.

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