Ángel Di María est le joueur le plus branché du moment

Est-ce qu’on dit seis-siete en espagnol ? De retour en Argentine depuis l’année dernière, Ángel Di María se régale toujours au pays du côté de Rosario Central. Avec un trophée récolté l’an dernier, un derby glané de sa botte, le folklore d’un chien sur la pelouse et une participation à la Copa Libertadores cette saison, l’ailier en a pour son argent.

Mais il régale aussi ses filles. Buteur hier en huitième de la phase finale du championnat d’ouverture face à Independiente (victoire 3-1), le Fideo a pensé à ses progénitures lors de sa célébration après son ouverture du score.

UN PAPÁ GENIAL Y TODO UN TIKTOKER 😂😂: Angelito Di María se sumó al trend de "six seven" en el Gigante de Arroyito por pedido de sus hijas. 📺 #ESPNFútbol1 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ioGxcjPO07 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 11, 2026

Comme une belle majorité de l’humanité, l’ancien parisien s’est ainsi laissé aller avec un petit « six-seven » des familles en guise de célébrations. « Je fais un bisous à mes filles qui ont de la fièvre. la plus petite m’a envoyé une vidéo en me demandant de faire un « six-seven » si je marquais. Du coup je peux leur dédier et ça me rend très heureux », a-t-il déclaré à la télé argentine. Papa buteur, papa poule et désormais, papa tiktokeur.

S’il est superstitieux, il remet ça pour son prochain but.

Le match d’Ángel Di María avec Rosario interrompu à cause... d’un chien