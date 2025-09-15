Ce coquin d’Ángel Di María ressert son coup signature

Ils n’ont pas Internet en Argentine ?

Lors de l’affiche de Primera Division de ce dimanche face à Boca Juniors, Ángel Di María s’est à nouveau illustré sous le maillot de son club de cœur, Rosario Central. Alors que son équipe avait concédé l’ouverture du score quatre minutes plus tôt, le milieu de 37 ans s’est chargé de botter un corner côté droit. Et le gaucher ne s’est pas fait prier pour tenter sa spéciale : un corner rentrant qui fait une nouvelle fois mouche.

¡¡¡GOLAZO OLÍMPICO DE FIDEO DI MARÍA PARA EL 1-1 DE ROSARIO CENTRAL ANTE BOCA!!! pic.twitter.com/DDWGnuSt9W — SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2025

Le récidiviste

Leandro Brey, jeune gardien de Boca pourra se consoler en se disant qu’il n’est pas le premier à tomber dans le piège. En 2023 en Ligue des champions avec Benfica, El Fideo avait filouté contre Salzbourg. Pareil en Ligue 1 avec le PSG, où Nîmes Olympique lors de la saison 2018-2019 et le Stade brestois en 2020-2021 avaient goûté à son geste signature.

Quel chef.

