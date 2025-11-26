Marco Verratti a un prétendant en Amérique du Sud

La réunion des anciens Parisiens.

Après trois saisons au Qatar (à Al-Arabi puis Al-Duhail), Marco Verratti a des envies d’ailleurs. Sous contrat jusqu’en 2026 avec Al-Duhail, l’Italien de 33 ans envisage la possibilité de quitter le Qatar plus tôt que prévu, et se serait même entretenu avec plusieurs clubs italiens cet été. Et une nouvelle option a récemment fait surface.

Selon le média Doble Amarilla, le club de Boca Juniors a entamé des négociations pour faire venir le milieu de terrain. Ce transfert pourrait être aidé par ses anciens potes du PSG Edinson Cavani, Ander Herrera et Leandro Paredes, qui évoluent actuellement sous les couleurs du club argentin.

🇦🇷 BOCA JUNIORS INICIÓ GESTIONES POR MARCO VERRATTI. 🇮🇹 El Xeneize quiere contar con el centrocampista italiano para el 2026 y Riquelme se lo hizo saber. ✅ Ander Herrera, Leandro Paredes y Edinson Cavani, ex compañeros en PSG, también hacen lo suyo. ℹ️ @Info_BosteraOk pic.twitter.com/SaaR7GjT2A — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) November 25, 2025

Verratti n’est pas la seule star ciblée

Menée par la légende argentine Juan Roman Riquelme, président du club, cette approche a pour but la constitution d’un noyau de vétérans avec un pedigree international. Finaliste de la Copa Libertadores en 2023, le club de Buenos Aires est actuellement engagé dans la phase finale du championnat argentin, où il affronte les Argentinos Juniors ce dimanche en huitièmes de finale.

Si Marco Verratti fait office de priorité, il n’est pas le seul grand joueur ciblé par Boca. Les Bosteros viseraient également Paulo Dybala, libre de tout contrat l’été prochain. Une piste moins avancée, qui reste de l’ordre du rêve pour l’instant. Le joueur de la Roma a souvent eu des propos laudatifs sur le football argentin, lui qui a commencé sa carrière à l’Instituto de Córdoba.

Il ne manque plus que Neymar pour compléter la team.

