Marco Verratti change de club au Qatar

L’Italie en aurait bien besoin.

Par sa présence à Roland-Garros, au grand prix moto du Qatar, dans son restaurant parisien et à peu près partout dans le monde, ce n’est pas étonnant que son nouveau club salue sa loue sa « vaste expérience acquise au cours de sa carrière professionnelle ». Fort de celle-ci, Marco Verratti s’engage à Al-Duhail. Le club qatari s’offre les services du milieu italien de 32 ans, libre de tout contrat après ses onze années au PSG et deux saisons à Al-Arabi, dernier neuvième (sur douze) du championnat qatari.

Un effectif cinq étoiles

Deuxième la saison dernière, Al-Duhail regorge de stars. Des anciens de Ligue 1, comme Benjamin Bourigeaud et Youssouf Sabaly. Et des jolis noms, type Almoez Ali, Krzysztof Piątek et Luis Alberto. Le tout coaché par Djamel Belmadi.

✍️ الدحيل يتعاقد مع النجم الإيطالي ماركو فيراتي#الدحيل | #قطر — Al Duhail SC | نادي الدحيل (@DuhailSC) July 7, 2025

Viens mon chou, mon bijou, mon joujou, sur mes genoux, et jette des cailloux à ce hibou plein de poux !

Djamel Belmadi remplace Christophe Galtier au Qatar