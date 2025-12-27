Rayan Cherki avoue ne pas avoir écouté les consignes de Pep Guardiola

La tactique ? C’est pour les nazes.

Rayan Cherki continue à briller avec Manchester City. Ce samedi, l’ancien Lyonnais a encore fait parler la poudre en trouvant le chemin des filets et en distillant une passe décisive à Tijjani Reijnders pour permettre aux Cityzens de venir à bout de Nottingham Forest (1-2). Après la rencontre, le petit crack est revenu sur sa nouvelle prestation aboutie, reconnaissant même qu’il avait fait un petit écart aux demandes de Pep Guardiola pour le bien de l’équipe : « J’ai préféré ma passe décisive (à mon but). Je n’ai pas trop écouté les consignes du coach (sourire), il avait envie que je reste excentré, mais j’ai senti qu’il fallait aller dans l’axe. C’était le bon moment, et j’ai réussi à délivrer une belle passe pour Tijjani (Reijnders), qui a mis un beau but. »

LE NOUVEAU TOUR DE MAGIE DE RAYAN CHERKI 🪄 7e passe décisive en Premier League pour le génie de Manchester City et QUELLE PASSE 🥵#NFOMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/t88Xk5eH4u — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 27, 2025

Le joueur de 22 ans est aussi revenu sur l’exigence du calendrier anglais, qui oblige les joueurs à refouler les pelouses dès le lendemain des fêtes, là où d’autres profitent de congés bien mérités. « C’est dur, très dur. On n’a eu que trois jours off, on aurait tous aimé avoir dix ou quinze jours. C’est compliqué, étant donné qu’on s’est fait plaisir avant-hier (à Noël, NDLR). On va essayer de gratter deux ou trois jours, mais il (Pep Guardiola) est dur en affaires. Venir ici un 27 décembre, on savait que ça n’allait pas être facile. Nottingham Forest a énormément joué long, ce ne sont pas des matchs qu’on apprécie, mais il faut savoir les gagner. »

Rien de tel que de voir Cherki sur le pré pour oublier la morosité des lendemains de fêtes.

