Manchester City renverse Liverpool au buzzer

Grâce à une fin de match totalement folle, Manchester City s'est imposé à Anfield face à Liverpool (1-2). Un succès qui permet aux hommes de Pep Guardiola de revenir à 6 points d'Arsenal et de croire encore au titre. Un trophée que ne conservera pas Liverpool.

Liverpool 1-2 Manchester City

Buts : Szoboszlai (75e) pour Liverpool // Bernardo Silva (84e) et Haaland (92e sp) pour Manchester City

Expulsion : Szoboszlai (103e)

Depuis le début de saison, Manchester City connaît des trous noirs en seconde période. Avant ce déplacement à Anfield, les Citizens n’avaient pas marqué le moindre but durant le deuxième acte en 6 rencontres de Premier League en 2026. Et sur le plan défensif ce n’est guère mieux puisqu’ils font n’importe quoi dans les 45 dernières minutes à l’image de la défaite contre Manchester United (2-0) ou de la remontada subie contre Tottenham (2-2). Pire, si les matchs de Premier League se terminaient à la mi-temps, Manchester City serait leader avec 12 points d’avance sur Arsenal avant cette 25e journée. Et face à Liverpool, cela n’a pas loupé puisque les hommes de Pep Guardiola ont gagné aux points le premier acte avant de changer de visage en seconde période. Sauf que cette mauvaise phase ne pouvait pas durer éternellement et Erling Haaland – auteur d’une passe décisive et d’un but – a permis à Manchester City de renverser Liverpool dans une fin de match totalement folle (1-2). La malédictions de la seconde période est rompue, Arsenal peut trembler.

Un premier acte tristounet

Conscient des lacunes de ses joueurs en seconde période, Pep Guardiola a demandé à ses troupes de faire la différence dans le premier acte. Une demande largement écoutée par Bernardo Silva qui fait parler sa magie pour servir dans la surface Erling Haaland qui se voyait déjà ouvrir le score avant de voir le retour défensif de Milos Kerkez venu gêner le Norvégien qui ne peut pas bien appuyer sa frappe (3e). Dans la foulée, Omar Marmoush, rate totalement le cadre alors qu’il se présentait seul face à Alisson (11e) même si l’Égyptien était en position de hors-jeu. Plus en jambes, les Citizens ne sont pas pour autant dangereux à l’image d’une frappe trop molle d’Haaland sur Alisson (34e). En face, Liverpool se contente d’attendre le second acte même si Mohamed Salah a tenté de gratter un penalty après un léger accrochage avec Bernardo Silva (42e). En vain.

Joue-là comme CR7

Comme prévu, Liverpool a attendu la deuxième période pour passer la seconde. Et, comme prévu, Manchester City s’est montré fébrile une fois le deuxième acte lancé. Heureusement pour les Citizens, Hugo Ekitike vendange une merveille de centre de l’extérieur du pied de Mohamed Salah (55e). L’attaquant français se montrera plus précis sur une magnifique talonnade pour Florian Wirtz mais ce dernier est contré par Marc Guéhi (64e). La nouvelle recrue de Manchester City aurait pu gâcher cette belle défense quatre minutes plus tard en accrochant le maillot de Salah à quelques centimètres de la surface de réparation. Un coup franc que l’Égyptien prend à Szoboszlai pour l’envoyer en tribunes (68e). Quelques minutes plus tard, le Hongrois se chargera cette fois-ci lui-même du coup franc. Bien lui en a pris puisque sa frappe flottante, qui rappelle les belles heures de Cristiano Ronaldo lors de son premier passage à Manchester United, déchire les filets de Donnarumma (1-0, 75e) qui a eu la belle idée de constituer un mur de…deux joueurs.

SZOBOSZLAI EST UN JOUEUR EXCEPTIONNEL 🤯🤯🤯 LE COUP-FRANC MONUMENTAL DU HONGROIS POUR MENER DANS CE CHOC SUR CANAL+ 💥#LIVMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/bS96lVqWvS — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 8, 2026

À ce moment-là, Anfield est heureux et se dit que le match est plié. C’est le moment choisi par Erling Haaland, jusque-là bien muselé, pour entrer en piste sur une déviation de la tête que reprend Bernardo Silva tel un renard des surfaces (1-1, 84e). Motivés par cette égalisation, les Citizens continuent d’attaquer et Matheus Nunes se fait faucher par Alisson qui offre au cyborg norvégien l’occasion d’inscrire sur penalty son 21e but de la saison (1-2, 93e) et de mettre fin à la malédiction, bien aidé par Donnarumma auteur d’une parade décisive sur une demi-volée de Mac Allister (99e). Entré en jeu à l’heure de jeu, Rayan Cherki aurait pu, lui aussi, participer à la fête, mais son but du milieu de terrain – alors que Alisson avait tenté de se la jouer comme Anatoliy Trubin – est finalement refusé par l’arbitre pour une faute de Szoboszlai, exclu, avant que le cuir entre dans le but vide. Tant pis, Manchester City se contentera de cette victoire 2-1 qui leur permet de croire encore au titre. Un trophée que Liverpool ne pourra pas conserver.

Liverpool (4-2-3-1) : Alisson – Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez (Chiesa, 94e) – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Wirtz, Gakpo (Jones, 85e) – Ekitiké . Entraîneur : Arne Slot.

Manchester City (4-3-3) : Donnarumma – Matheus Nunes, Guéhi, Khusanov (Dias, 60e), Aït-Nouri – Bernardo Silva, Rodri, O’Reilly – Marmoush (Cherki, 60e), Haaland, Semenyo (Aké, 96e). Entraîneur : Pep Guardiola.