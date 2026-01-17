S’abonner au mag
Manchester United mate City

Dans une rencontre rythmée comptant pour la 22e journée de Premier League, Manchester United a fait plier City en inscrivant deux buts dans la dernière demi-heure. Les Sky Blues pourraient se retrouver à neuf points de la place de leader, tandis que Michael Carrick réussit parfaitement son début de nouvelle aventure avec les Red Devils.

  Manchester United 2-0 Manchester City

Buts : Mbeumo (64e) et Dorgu (76e)

Il est arrivé, sans se presser et avec une grosse volonté. Suppléant Rúben Amorim au pied levé, Michael Carrick est revenu au sein d’un Manchester United qu’il connaît, même si le club a drastiquement changé. Avant même d’être officiellement nommé entraîneur, il connaissait sa tâche : rendre à l’entité sa gloire d’antan, ou au moins un niveau plus proche de celui qu’il a analysé au plus près lorsqu’il y était milieu de terrain. Le premier épisode, pourtant pas évident sur le papier, de cette nouvelle série est en tout cas réussi : opposé à Manchester City à domicile, ses Red Devils ont fait plaisir aux supporters et l’ont emporté sur un score flatteur avec deux réalisations marquées dans la dernière demi-heure. Cerise sur le gâteau lors de cette 22e journée de Premier League, le nouveau coach et ses hommes ont fait pleurer leur ennemi qui se retrouve à six points de la place de leader (Arsenal, qui dispose d’une partie supplémentaire à disputer).

Deux buts refusés à MU

Plus de 72% de possession de balle en première période, côté City ? Pas suffisant pour prendre les devants, les Sky Blues ne cadrant qu’une seule petite frappe. C’est deux fois moins que United, qui voit d’ailleurs deux de ses buts inscrits par Bruno Fernandes et Diallo Traoré être refusés pour hors-jeu. Gianluigi Donnarumma doit aussi sauver son camp devant Patrick Dorgu, alors que la tentative signée Kobbie Mainoo s’avère bien trop tendre pour tromper l’ancien gardien du Paris Saint-Germain.

À l’autre bout du terrain, trois occasions plus ou moins nettes sont à lister : le tir d’Antoine Semenyo qui passe à côté, la tête d’Abdukodir Khusanov stoppée par Senne Lammens et celle de Bernardo Silva qui file au-dessus des cages du portier belge. À part ça ? Du rythme, une grosse faute sur Jérémy Doku de Diogo Dalot (qui s’en sort bien, avec un carton jaune) et c’est parti pour le second acte !

Donnarumma pas suffisant, des Sky Blues pas assez dedans

Au retour des vestiaires, les Red Devils donnent encore du boulot à Donnarumma (parfait face à Traoré, Bryan Mbeumo ou encore Casemiro). En revanche, le dernier rempart italien doit s’avouer vaincu à l’heure de jeu contre le Camerounais : ce dernier, servi par Fernandes sur une contre-attaque éclair, ouvre le score et donne donc l’avantage aux siens. Une poignée de secondes plus tard, Traoré n’est pas loin de faire le break.

Obligé de réagir, Pep Guardiola (qui a déjà procédé à deux changements à la pause, dont l’entrée de Rayan Cherki à la place de Phil Foden) voit son équipe s’enfoncer dans un manque d’inspiration criant malgré une détermination bien présente et des ambitions toujours aussi offensives. Pire, l’entraîneur espagnol observe Traoré toucher le poteau et Dorgu éteindre le suspense sur un centre de Matheus Cunha. Match plié, verdict annoncé : Carrick peut sourire, et continuer à bosser.

Manchester United (4-2-3-1) : Lammens – Dalot, Maguire, Martinez, Shaw (Heaven, 90e+1) – Casemiro (Ugarte, 81e), Mainoo – Traoré, Fernandes (Mount, 90e+1), Dorgu – Mbeumo (Cunha, 71e). Entraîneur : Carrick.

Manchester City (4-1-4-1) : Donnarumma – Lewis, Khusanov, Alleyne (O’Reilly, 46e), Aké – Rodri – Semenyo, Silva (Reijnders, 80e), Foden (Cherki, 46e), Doku (Aït-Nouri, 80e) – Haaland (Mukasa, 80e). Entraîneur : Guardiola.

