S’abonner au mag
  • Sondage

Sondage – Sénégal-Maroc : Sadio Mané est-il le meilleur joueur africain de l’histoire ?

SF

Il a remporté sa deuxième Coupe d’Afrique des nations avec le Sénégal, après avoir collectionné les trophées en club, notamment avec Liverpool. Pourtant, il ne fait pas toujours partie des débats sur les GOAT du continent africain. Sadio Mané pourrait-il être considéré comme le meilleur joueur africain de l’histoire ? Désolé, on ne veut pas froisser Sam Eto’o.

Sondage &#8211; Sénégal-Maroc : Sadio Mané est-il le meilleur joueur africain de l’histoire ?
C'est une putain de bonne question !

Sadio Mané est-il le meilleur joueur africain de l’histoire ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
146
9
« On a perdu le récit narratif de cette CAN »

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Sadio Mané est-il le meilleur joueur africain de l’histoire ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
146
9

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!