Sondage – Sénégal-Maroc : Sadio Mané est-il le meilleur joueur africain de l’histoire ?

SF le Lundi 19 Janvier à 18:45

Il a remporté sa deuxième Coupe d’Afrique des nations avec le Sénégal, après avoir collectionné les trophées en club, notamment avec Liverpool. Pourtant, il ne fait pas toujours partie des débats sur les GOAT du continent africain. Sadio Mané pourrait-il être considéré comme le meilleur joueur africain de l’histoire ? Désolé, on ne veut pas froisser Sam Eto’o.