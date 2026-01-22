Krépin Diatta raconte son calvaire le jour de la finale Maroc-Sénégal

Dimanche soir, Krépin Diatta n’a jamais foulé la pelouse pour la finale de la CAN 2025 face au Maroc. Pourtant annoncé titulaire, le défenseur sénégalais a été victime d’un malaise dans le car en direction du stade, forçant le staff à revoir ses plans à la dernière minute.

« Le matin du match, je ne me sentais pas très bien, mais je me disais que c’était normal, que ça allait passer. Le problème a vraiment commencé au moment où nous partions au stade. J’avais mal partout, à la tête, beaucoup de choses. C’était très bizarre », a expliqué le joueur de Monaco au média sénégalais L’Observateur.

Une situation inquiétante, d’autant plus que d’autres Lions ont été touchés. Après la rencontre, Ismaïl Jakobs lâchait : « Il s’est passé beaucoup de choses avant le match. Ce n’était pas seulement cette situation. Il est arrivé beaucoup de choses à Krépin, à Ousseynou et à Pape Matar Sarr, même à la mi-temps. »

Il n’a quasiment rien suivi de la finale

Transporté à l’hôpital dans la nuit, Diatta a enchaîné les examens médicaux sans qu’aucune cause claire ne soit identifiée. « J’ai été hospitalisé, j’ai passé plusieurs examens, mais ils n’ont rien détecté. J’ai ensuite refait un malaise, puis encore un autre dans la nuit. Au total, j’en ai fait quatre », a-t-il raconté, précisant avoir quitté l’hôpital seulement le lendemain matin.

L’ancien de Bruges reconnaît n’avoir quasiment rien suivi de la finale, à part « quelques vidéos du but de Pape Gueye et du penalty raté ». S’il savoure le sacre du Sénégal, Diatta reste marqué par cet épisode : « Aujourd’hui, on est champions d’Afrique, mais je pense qu’il faut comprendre ce qui s’est passé. Ce n’est pas normal. »

Il avait au moins une bonne raison de rater la déculottée de Monaco mardi soir.