S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Sénégal

Krépin Diatta raconte son calvaire le jour de la finale Maroc-Sénégal

MH
Krépin Diatta raconte son calvaire le jour de la finale Maroc-Sénégal

Dimanche soir, Krépin Diatta n’a jamais foulé la pelouse pour la finale de la CAN 2025 face au Maroc. Pourtant annoncé titulaire, le défenseur sénégalais a été victime d’un malaise dans le car en direction du stade, forçant le staff à revoir ses plans à la dernière minute.

« Le matin du match, je ne me sentais pas très bien, mais je me disais que c’était normal, que ça allait passer. Le problème a vraiment commencé au moment où nous partions au stade. J’avais mal partout, à la tête, beaucoup de choses. C’était très bizarre », a expliqué le joueur de Monaco au média sénégalais L’Observateur.

Une situation inquiétante, d’autant plus que d’autres Lions ont été touchés. Après la rencontre, Ismaïl Jakobs lâchait : « Il s’est passé beaucoup de choses avant le match. Ce n’était pas seulement cette situation. Il est arrivé beaucoup de choses à Krépin, à Ousseynou et à Pape Matar Sarr, même à la mi-temps. »

Il n’a quasiment rien suivi de la finale

Transporté à l’hôpital dans la nuit, Diatta a enchaîné les examens médicaux sans qu’aucune cause claire ne soit identifiée. « J’ai été hospitalisé, j’ai passé plusieurs examens, mais ils n’ont rien détecté. J’ai ensuite refait un malaise, puis encore un autre dans la nuit. Au total, j’en ai fait quatre », a-t-il raconté, précisant avoir quitté l’hôpital seulement le lendemain matin.

L’ancien de Bruges reconnaît n’avoir quasiment rien suivi de la finale, à part « quelques vidéos du but de Pape Gueye et du penalty raté ». S’il savoure le sacre du Sénégal, Diatta reste marqué par cet épisode : « Aujourd’hui, on est champions d’Afrique, mais je pense qu’il faut comprendre ce qui s’est passé. Ce n’est pas normal. »

Il avait au moins une bonne raison de rater la déculottée de Monaco mardi soir.

Pape Thiaw s’explique après la finale de la CAN : « Une réaction émotionnelle »

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!