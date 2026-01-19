S’abonner au mag
La sortie énigmatique d’Ismail Jakobs après la finale Sénégal-Maroc

MH
Le malaise ne s’est pas limité au penalty. En zone mixte après la rencontre, Ismail Jakobs a laissé entendre que la finale de la CAN 2025 s’était jouée dans un contexte compliqué bien avant le coup d’envoi. « Beaucoup de choses se sont passées avant le match. Vous allez le découvrir », a lâché le latéral sénégalais, citant plusieurs coéquipiers concernés : « Beaucoup de choses sont arrivées à Krépin Diatta, Ousseynou Ba et Pape Matar Sarr », avec des situations survenues avant la rencontre et à la mi-temps selon le joueur de Galatasaray.

Le cas Krépin Diatta, factuellement

Parmi les joueurs évoqués, Krépin Diatta a été victime d’un problème de santé avant le coup d’envoi de la finale. L’ailier sénégalais replacé au poste d’arrière droit est tombé malade dans les heures précédant le match, ce qui a perturbé sa préparation et obligé le staff à s’adapter dans l’urgence. Aucun lien avec une blessure ni avec l’arbitrage, mais un contretemps réel, survenu avant même que le match ne commence.

Pape Thiaw fait son mea culpa

MH

