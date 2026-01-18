La panenka ratée par Brahim Díaz après une séquence folle

Une finale pas comme les autres. Brahim Díaz avait la balle du sacre au bout du pied, ce dimanche soir, après une séquence dingue et hallucinante lors de la finale entre le Maroc et le Sénégal.

Du jamais-vu, certainement, avec les Lions de la Téranga qui ont pendant un temps quitté la pelouse pour protester contre la décision de l’arbitre d’accorder un penalty au pays hôte pour une faute d’El Hadji Malick Diouf sur Brahim Díaz dans la surface, quelques secondes après s’être vus refuser un but pour une faute très, très légère sur Achraf Hakimi.

Les larmes de Brahim Díaz

Les minutes ont filé, l’incertitude a plané et on se demande bien ce qui s’est passé dans la tête du joueur du Real Madrid quand il s’est retrouvé devant Édouard Mendy. Il a fait le choix de la panenka, une tentative ratée et captée par le gardien sénégalais.

Il ne lui restait plus que ses yeux pour pleurer et pour voir, un peu plus tard, pendant la prolongation, Pape Gueye marquer et faire très mal au Maroc. C’est ce qu’on appelle une finale entrée dans l’histoire.

Le Sénégal décroche sa deuxième étoile au bout d’un scénario inimaginable