Du jamais vu : le Sénégal quitte la pelouse en pleine finale avant de se raviser

Rocambolesque. Suite à un penalty accordé au Maroc dans le temps additionnel de la finale de la CAN 2025 pour une faute d’El Hadji Malick Diouf sur Brahim Díaz, l’équipe du Sénégal, motivée par son entraîneur Pape Thiaw, a pris la décision de quitter la pelouse ce dimanche soir. Après de longues minutes de confusion, Sadio Mané est parvenu à convaincre ses coéquipiers de revenir sur le terrain.

Sadio Mané remobilise les siens ! Le capitaine sénégalais fait revenir ses coéquipiers sur la pelouse, la tension est maximale avant la suite 🔥

Díaz loupe son penalty

Brahim Díaz a donc pu tirer son penalty, mais ce dernier a totalement loupé cette balle de match (et de tournoi) en tentant une panenka facilement captée par Edouard Mendy. Les deux équipes tenteront donc de se départager en prolongations. Quoi qu’il arrive, cette séquence et cette finale sont déjà historiques.

😱 La panenka tentée… et complètement manquée ! Un choix audacieux sur ce penalty, mais la tentative échoue… moment totalement insolite dans cette finale 🔥

