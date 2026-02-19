Maroc : Ouverture du procès des supporters sénégalais accusés de violences pendant la finale de la CAN 2025

Ca va rugir dans le prétoire.

En marge de la finale de la dernière Coupe d’Afrique des nations, remportée par le Sénégal face au Maroc, 18 supporters des Lions de la Téranga avaient été interpellés, accusés d’avoir perpétré des « actes de hooliganisme ». Ce jeudi 19 février, soit un mois après les faits, leur procès s’est ouvert à Rabat.

Pour rappel, les incidents se sont déroulés lors du penalty accordé à Brahim Diaz à la toute fin du temps réglementaire. La décision arbitrale avait provoqué l’ire des ultras sénégalais, lesquels se sont alors frité violemment avec le service de sécurité du stade Moulay Abdellah de Rabat. Selon le parquet, les prévenus ont alors jeté des sièges sur les stadiers et échangé des coups avec ces derniers.

Sous le coup des articles 267 et 302 du Code pénal marocain, ils encourent une peine de prison pouvant aller de trois mois à cinq ans, assortie d’une interdiction de séjour comprise entre deux et cinq ans et d’une amende pouvant s’élever à 1000 dirhams (92 euros).

Lost in translation

Du côté de la défense, l’avocat des 18 Sénégalais, Me Patrick Kabou, évoque un mouvement de foule provoqué par la décision de l’arbitre, suivi d’une confusion linguistique entre supporters et stadiers : « Pour ne pas se faire écraser, ils ont dépassé la barrière en demandant aux stadiers de leur laisser le temps de reculer, pour qu’ils puissent reprendre leur place. Mais ces supporters parlaient en wolof et ces stadiers leur répondaient en arabe, donc ils ne se comprenaient pas », justifie-t-il, cité par Radio France Internationale.

Ce jeudi, il plaidera « la relaxe pure et simple » de ses clients, lesquels avaient déjà entamé une grève de la faim pour protester contre leur détention jugée arbitraire et reçu le soutien public de Pape Matar Sarr.

En attendant, les Lions ne se tapent plus des barres.

