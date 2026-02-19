S’abonner au mag
  • États-Unis
  • San Diego

Hirving Lozano détruit par son propre frère

EA
4 Réactions
Hirving Lozano détruit par son propre frère

Les Lozano sont-ils les Gallagher mexicains ? En tout cas, le petit frère se prend pour Liam. Dans une interview donnée à ESPN, Bryan Lozano, frère du joueur mexicain Hirving Lozano, revient sur la carrière de son aîné, aujourd’hui distant avec sa famille.

« Il est grossier et arrogant, et cela ne mène nulle part. Ça a influencé le fait que beaucoup de gens ne veulent pas vraiment de lui », explique Bryan, faisant référence aux échecs de son frère au PSV Eindhoven et à Naples.

Frères ennemis

En Italie, ça s’est mal passé entre le Mexicain et son entraîneur Gennaro Gattuso. Son manque de professionnalisme l’a poussé à retourner au PSV pour ensuite rejoindre la MLS et le San Diego FC.

« Même s’il gagne beaucoup à San Diego, cela ne vaut pas la peine d’avoir quelqu’un comme lui dans son équipe », grogne Bryan. Dans son nouveau club, Hirving Lozano a joué 32 matchs et marqué à 10 reprises, mais « très peu d’équipes prendraient le risque de le recruter, sachant ce qu’il s’est passé avant », ajoute son frère qui, lui, n’a pas percé dans le football.

En tribune, la famille Lozano ne sera sûrement pas au complet au prochain Mondial.

Qu’es-tu devenue, la Juventus ?

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Habib Beye va-t-il réussir à l'OM ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
59
16

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.