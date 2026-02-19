Hirving Lozano détruit par son propre frère

Les Lozano sont-ils les Gallagher mexicains ? En tout cas, le petit frère se prend pour Liam. Dans une interview donnée à ESPN, Bryan Lozano, frère du joueur mexicain Hirving Lozano, revient sur la carrière de son aîné, aujourd’hui distant avec sa famille.

« Il est grossier et arrogant, et cela ne mène nulle part. Ça a influencé le fait que beaucoup de gens ne veulent pas vraiment de lui », explique Bryan, faisant référence aux échecs de son frère au PSV Eindhoven et à Naples.

Frères ennemis

En Italie, ça s’est mal passé entre le Mexicain et son entraîneur Gennaro Gattuso. Son manque de professionnalisme l’a poussé à retourner au PSV pour ensuite rejoindre la MLS et le San Diego FC.

« Même s’il gagne beaucoup à San Diego, cela ne vaut pas la peine d’avoir quelqu’un comme lui dans son équipe », grogne Bryan. Dans son nouveau club, Hirving Lozano a joué 32 matchs et marqué à 10 reprises, mais « très peu d’équipes prendraient le risque de le recruter, sachant ce qu’il s’est passé avant », ajoute son frère qui, lui, n’a pas percé dans le football.

En tribune, la famille Lozano ne sera sûrement pas au complet au prochain Mondial.

