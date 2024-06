Hirving Lozano signe en MLS, mais n’y jouera pas avant 2025

Un titre aux Pays-Bas et puis s’en va.

Après avoir brillé cette saison du côté de l’Eredivisie avec le PSV, Hirving « Chucky » Lozano s’engage avec San Diego FC, la future franchise de MLS. L’arrivée de l’ailier mexicain a été confirmée par le club, qui se félicite de recruter son premier joueur international et d’en faire la tête d’affiche de la future franchise nord-américaine : « Chucky est un talent de classe mondiale, et nous ne pouvions pas rêver d’une meilleure star pour être le visage de notre club et représenter notre région. Nous sommes ravis qu’il rejoigne notre club alors que nous cherchons à construire une équipe qui se battra pour remporter des trophées. »

𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙞𝙙𝙤 𝙖 𝙎𝙖𝙣 𝘿𝙞𝙚𝙜𝙤, 𝘾𝙝𝙪𝙘𝙠𝙮. San Diego FC has signed Hirving “Chucky” Lozano to a four-year contract. The 28-year-old Mexican International star will make his debut for the Club in February 2025. Read more ⬇ — San Diego FC (@sandiegofc) June 6, 2024

En effet, San Diego va commencer son aventure en MLS à partir de la saison prochaine, et le joueur rejoindra la Californie à l’hiver 2025. Par ailleurs, Lozano aura un contrat de Designated Player (« joueur désigné » en VF). Cette règle permet au club de dépasser les restrictions de salaires imposées par la Ligue pour signer un joueur star dans son effectif. Formé au CF Pachuca avant d’exploser en Europe du côté du PSV, puis du Napoli, l’ailier de 28 ans retrouve le continent nord-américain à un an du Mondial 2026. Il continuera de porter les couleurs du PSV jusqu’à la fin de l’année civile 2024 avant de s’envoler pour sa nouvelle équipe.

Un Mexicain pour représenter une franchise étasunienne ? Prends ça, Donald Trump.

