La MSN reformée à l’Inter Miami ?

Le plus grand trio de l’histoire va-t-il renaître ?

À l’évocation du nom de Lionel Messi, Luis Suárez et Neymar, toutes les défenses espagnoles se mettent à trembler. Entre 2014 et 2017, les trois attaquants ont fait régner la terreur sur la péninsule ibérique et dans toute l’Europe, sous les couleurs du FC Barcelone. Leur âge d’or est désormais derrière eux, mais voilà qu’ils pourraient regoûter au bon vieux temps en évoluant tous les trois à l’Inter Miami.

Avec Busquets, Alba et Mascherano

Selon Sky Sports Suisse, Neymar veut rejoindre ses deux amis en Floride et aurait annoncé à ses coéquipiers d’Al-Hilal qu’il partirait lors du prochain mercato estival. Lionel Messi et Luis Suárez, eux, y sont déjà installés, aux côtés d’autres grands noms du Barça de la dernière décennie : Sergio Busquets et Jordi Alba, coachés par Javier Mascherano.

Depuis son départ du Paris Saint-Germain vers l’Arabie saoudite à l’été 2023, le Brésilien est particulièrement freiné par les blessures. Même sans avoir le même niveau qu’il y a dix ans, peut-être que retrouver ses deux partenaires de crime va lui permettre de revenir en forme. À Paris, jusqu’à la Coupe du monde 2022, Neymar et Messi avaient prouvé à plusieurs reprises que les automatismes ne se perdent pas.

Les Expendables n’ont qu’à bien se tenir.

