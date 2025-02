Le PSV renverse la Juve et se qualifie pour les huitièmes au bout de la nuit

PSV 3-1 AP Juventus

Buts : Perišić (53e), Saibari (74e) et Flamingo (98e) pour le PSV // Weah (63e) pour les Bianconeri

La Vieille Dame a de l’arthrose.

Débarquée à Eindhoven avec un but d’avance, la Juventus s’est fait rejoindre par le PSV, avant de prendre la porte en toute logique à l’issue de la prolongation (3-1). Zéro pointé pour les clubs italiens dans ces barrages. La bande de Thiago Motta avait pourtant bien commencé sa mission, en dominant un premier acte globalement terne, ce qui n’était pas pour lui déplaire.

La Juventus emportée par les flots

Mais tout s’est accéléré au retour des vestiaires. Déjà buteur à l’aller, Ivan Perišić efface le retard des Néerlandais sur un service de l’intenable Noah Lang, excellent tout au long de la partie (1-0, 53e). Timothy Weah a beau égaliser d’une magnifique volée depuis l’extérieur de la surface (1-1, 63e), le vent souffle désormais clairement dans le dos des locaux. Lesquels reviennent à nouveau à hauteur grâce à Ismael Saibari, opportuniste après un centre de Perišić vers Luuk de Jong mal dégagé (2-1, 74e). Mais cette fois, la Juve n’a plus rien dans les chaussettes, pas malheureuse de survivre jusqu’en prolongation au vu des occasions qui se multiplient en faveur du PSV. Et l’inéluctable intervient dans le temps supplémentaire : trop passifs sur un long coup franc, les Bianconeri sont punis par Ryan Flamingo (3-1, 98e). Le poteau de Dusan Vlahović n’y changera rien : après l’AC Milan et l’Atalanta, la Juventus est également dehors.

Sale temps sur la Botte.

