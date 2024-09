Le premier but (magnifique) de la nouvelle formule de Ligue des champions

Belle publicité, pour la nouvelle formule de Ligue des champions.

Le premier but de cette C1, marqué par Kenan Yildiz, est en effet magnifique : à la vingtième minute de la rencontre opposant la Juventus au PSV Eindhoven, le jeune Turc de 19 ans a envoyé un superbe enroulé au fond des filets pour donner l’avantage à la Vieille Dame.

PREMIER BUT ET PREMIER BIJOU ✨ Le jeune attaquant turc de 19 ans Kenan Yildiz inscrit le premier but de cette nouvelle saison de la Ligue des Champions ! Il devient également le plus jeune buteur de l'histoire de la Juve dans la compétition 🤩#JUVPSV | #UCL pic.twitter.com/fglYrcjq53 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 17, 2024

Et ce n’est pas tout, puisque l’attaquant est également devenu le plus jeune buteur turinois dans cette compétition européenne. Dans l’autre match disputé à la même heure, Aston Villa a en revanche inscrit une des réalisations les plus moches de la saison contre les Young Boys Berne via Jacob Ramsey.

Les images se passent de commentaire…

Le premier but gag de la saison 😅 Jacob Ramsey et Aston Villa profitent de ce gros cafouillage dans la surface pour mener 2-0 !#YBAVL | #UCL pic.twitter.com/bW1LzTN4m9 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 17, 2024

