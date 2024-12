La Juve trace difficilement sa route à Monza

Monza 1-2 Juventus

Buts : Birindelli (22e) pour Monza // McKennie (14e) et González (39e) pour la Juve

Nesta-Motta ? Joli duel.

Les matchs se suivent et se ressemblent pour la Juve, toujours invaincue en championnat. Même si elle a plus concédé de nuls (10) que gagné de matchs (7), la bande de Thiago Motta a été plus résistante et efficace en première mi-temps pour battre Monza, le dernier de Serie A. Ce fut dur parce que tous les voyants ne sont pas au vert, mais la Juve met fin à une série de quatre matchs nuls dans la Botte.

Un match terminé à la pause

Avec trois points de retard sur l’Inter, troisième, les Bianconeri sont sixièmes ce dimanche. Ils ont allumé la lanterne (rouge) grâce à Weston McKennie, sur corner (0-1, 14e). Laissé tout seul, Samuele Birindelli lui avait répondu pour les locaux (1-0, 22e). Mais après un cafouillage, González a libéré les siens (1-2, 39e). En deuxième période, les Lombards n’ont pas été suffisamment dangereux malgré la fébrilité apparente de la charnière Gatti-Kalulu. Alessandro Bianco aurait pu marquer (88e), c’est bien tout.

La Juventus est solide, sans blague.

Monza (3-4-3) : Turati – D’Ambrosio (Izzo, 83e), Mari Villar, Carboni – Pereira (Ciurria, 71e), Bianco, Bondo, Kyriakopoulos – Birindelli (Sensi, 86e), Mota, Caprari (Maric, 86e). Entraîneur : Alessandro Nesta.

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio – Savona, Gatti, Kalulu, McKennie – Locatelli, Koopmeiners (Thuram, 46e) – Conceiçao (Adzic, 85e), González (Cambiaso, 64e), Yildiz – Vlahovic (Mbangula, 85e). Entraîneur : Thiago Motta.

