Pronostic Monza Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Juventus fait le taf face à Monza

Promu l’an passé, Monza avait réalisé un très bon exercice pour se maintenir assez tranquillement. Les Biancorossi sont actuellement calés dans le ventre mou du classement en 9e position avec 18 points, soit 3 de moins que le dernier qualifié pour une compétition européenne. En revanche, les partenaires de Pessina possèdent un matelas de 8 points d’avance sur Empoli, première formation relégable. Depuis plusieurs journées, Monza se montre solide avec un seul revers concédé lors des 10 dernières journées face à la Roma. Dernièrement, les Biancorossi ont signé deux nuls contre Cagliari (1-1) et le Torino (1-1). Avec 6 buts et une passe décisive, Colpani est l’homme clé sur le plan offensif pour Monza.

De son côté, la Juventus se comporte très bien après une saison dernière dramatique, et se trouve en 2e position avec 2 points de retard sur l’Inter. Le week-end dernier, la Vieille Dame n’a pas réussi à s’imposer à domicile contre l’Inter (1-1) au terme d’un choc très serré. Ce résultat confirme tout de même que la Juve est dans le coup pour le Scudetto, avec pour principal adversaire, le club intériste. Pas toujours impressionnante, la Juventus se montre en revanche très efficace avec 9 succès obtenus en 13 journées. Avant leur nul contre l’Inter, les Bianconeri avaient aligné 5 victoires de rang, au cours desquelles ils n’avaient encaissé qu’un seul but. Dans cette excellente entame de championnat, on doit noter les excellentes prestations de Rabiot, qui est même devenu le capitaine de cette équipe. Déterminé à repartir sur de bonnes bases, la Juve devrait s’imposer contre Monza.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

