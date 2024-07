L'hymne argentin sifflé avant son match des JO

On récolte ce que l’on sème.

La compétition de football aux Jeux olympiques a débuté ce mercredi, et déjà un premier évènement extra-sportif à déplorer. Ou pas. En amont du match entre l’Argentine et le Maroc, l’hymne argentin a été copieusement sifflé par les supporters du stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne, jusqu’à pratiquement recouvrir la musique. En plus de cela, les tribunes sont quasi exclusivement acquises à la cause du Maroc, et chaque touche de balle argentine est conspuée par les spectateurs. Un environnement hostile, pour les joueurs de Javier Mascherano.

La rivalité naissante entre la France et l’Argentine a atteint un paroxysme il y a quelques jours après le chant raciste polémique d’Enzo Fernández et sa bande, et le public stéphanois n’a pas manqué de montrer que ce qui s’était produit ne passait vraiment pas de l’autre côté de l’Atlantique. Les deux prochains matchs de l’Albiceleste auront lieu à Lyon, au Groupama Stadium, nul doute qu’un accueil similaire leur sera réservé. L’Argentine fait partie des favoris de cette compétition et se trouve dans le groupe B avec le Maroc, l’Irak et l’Ukraine.

