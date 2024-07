C’est quoi cette histoire de chant raciste des Argentins contre l’équipe de France ?

« … sur les papiers, la nationalité française. Écoutez, partagez la nouvelle. Ils jouent pour la France, mais sont… » Douze secondes de live Instagram et quelques bouts de chant auront suffi à Enzo Fernández pour mettre toute une équipe – voire tout un pays – dans la sauce chimichurri. Dans la nuit de dimanche à lundi, en pleines célébrations de son deuxième sacre consécutif en Copa América, la sélection argentine a dérapé. Ou, plus précisément, s’est fait cramer en train de déraper. Car la version complète de cette chanson est peu glorieuse : « Écoutez, partagez la nouvelle. Ils jouent pour la France, mais viennent tous d’Angola. Comme c’est beau, ils vont courir, ils aiment les travestis comme cette pute de Mbappé. Sa vieille est nigériane, son vieux camerounais, mais sur les papiers : nationalité française. » Il n’y a pas de preuve formelle que l’Albiceleste a réellement prononcé ces paroles, mais il est peu probable que Nicolás Otamendi et compagnie aient composé un remix de ce « hit ». D’ailleurs, on peut distinguer dans la vidéo, juste avant que la catastrophe n’arrive, une voix ordonnant à Fernández : « Coupe le direct ! » Bonne ambiance.

“Cortá el vivo, cortá el vivo”: Porque se filtró que la Selección canta la de “Escuchen corran la bola, juegan en Francia pero son todos de Angola.” Orgullo🥲🇦🇷pic.twitter.com/I6NCpL34Vp — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) July 15, 2024

Une chanson raciste inspirée d’une chanson raciste

Ce triste air anti-Bleus (et anti beaucoup de choses, en fait) avait été pour la première fois entendu en novembre 2022 à quelques jours du coup d’envoi du Mondial qatari, en direct à la télévision argentine, lorsqu’un journaliste de la chaîne TyC Sports n’avait rien trouvé de mieux à faire que tendre son micro à six supporters bleu et ciel un peu trop à l’aise, et un peu trop revanchards après la victoire française en 8es de la Coupe du monde 2018. Une ritournelle qui – évidemment – avait été le tube de l’hiver argentin – d’autant plus avec l’issue du tournoi –, et qui s’inspire d’un autre refrain, entonné par des fans du Club Atlético Nueva Chicago contre leurs rivaux du Club Atlético Almirante Brown, deux équipes de Buenos Aires évoluant en deuxième division locale. Là aussi, on cumule racisme, transphobie et putophobie sans complexe : « Écoutez, partagez la nouvelle / Les noirs de Casanova sont devenus des prostituées / Comme c’est beau, nous allons baiser dans les ranchs près de la route 3 / Les noirs viennent la nuit et se déguisent en femmes pour gagner quelques dollars parce qu’ils doivent manger. » Pas sûr que l’on ait envie de mettre les pieds à l’Estadio Nueva Chicago, du coup.

<iframe loading="lazy" title="Coupe du monde : un chant raciste contre Mbappé passe en direct à la télévision argentine" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/Qg0oDUsCxI8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

En France, où l’on s’y connaît en affaires de bus, la réaction a été ferme : « Le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, condamne avec la plus grande fermeté les propos racistes et discriminatoires inacceptables qui ont été tenus à l’encontre des joueurs de l’équipe de France dans le cadre d’un chant entonné par des joueurs et supporters de l’équipe d’Argentine après sa victoire en Copa América et diffusé dans une vidéo sur les réseaux sociaux, écrit la Fédération française de football. Face à la gravité de ces propos choquants, contraires aux valeurs du sport et droits humains, le président de la FFF a décidé d’interpeller directement son homologue argentin et la FIFA et de déposer une plainte en justice pour propos injurieux à caractère racial et discriminatoire. »

D’autres démarches pourraient être entreprises, a précisé l’AFP. La 3F (tout comme SOS Racisme) avait déjà porté plainte, après la finale de 2022, contre de nombreux propos racistes subis sur les réseaux sociaux par plusieurs joueurs de l’équipe de France, parmi lesquels Randal Kolo Muani, Aurélien Tchouaméni, Kingsley Coman ou, encore une fois, Kylian Mbappé. « Pathétique. Comportements d’autant plus inacceptables qu’ils se répètent », a écrit la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, en appelant elle aussi à une réaction de la FIFA. Six ans après le 4-3 de Kazan, un an et demi après le combat de Lusail, la haine argentine pour l’Hexagone — et pour tout ce qui est un peu trop bronzé — semble toujours aussi bien se porter. Et les supporters du champion d’Amérique du Sud ne risquent pas de remettre en cause leur xénophobie si les joueurs de leur pays en sont les premiers ambassadeurs. Reste à savoir si Fernández, qui joue à Chelsea avec Malang Sarr, Axel Disasi, Benoît Badiashile, Malo Gusto, Wesley Fofana ou encore Christopher Nkunku, lancera le même chant à Cobham, à son retour de vacances.

