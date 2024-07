Des joueurs argentins reprennent un chant raciste visant les Bleus

Existe-t-il une Copa pour les comportements honteux ?

Alors que l’Argentine a triomphé une deuxième fois de suite en Copa América en battant la Colombie en finale, une vidéo des joueurs de l’Albiceleste fêtant leur victoire a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux depuis lundi soir. Dans cet extrait d’un live Instagram d’Enzo Fernández, on peut brièvement entendre les joueurs argentins entonner un chant de supporters ouvertement homophobe et raciste à l’encontre de l’équipe de France, déjà entendu lors du Mondial 2022 au Qatar. Pour rappel, des fans de l’Albiceleste avaient à ce moment-là chanté au micro de la télévision argentine : « Ils jouent en France, mais viennent tous d’Angola, ils aiment les travestis comme Mbappé. Sa mère est nigériane, son père camerounais, mais sur les papiers officiels : nationalité française. » L’extrait avait provoqué un tollé général, surtout en France, mais pas assez pour décourager les joueurs argentins apparemment.

A racist chant, created by Argentina fans during the 2022 World Cup, mocking the origins of the France national team, has been sung by the Argentina squad following their victory in the Copa América. pic.twitter.com/02ar7eJ3jM

— Get French Football News (@GFFN) July 16, 2024