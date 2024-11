L’Argentine prive la France de la tête du classement FIFA

Bon, tout le monde s’en fout mais…

Ce mercredi, pour voir les Bleus terminer l’année 2024 en tête du classement FIFA il fallait une déroute de l’Argentine face au Pérou. Sans surprise, l’Albiceleste a assuré face à la sélection du vétéran Paolo Guerrero (1-0) grâce à un but de Lautaro Martinez et a ainsi laissé la France à ses pieds, comme c’est le cas depuis avril 2023. Résultat, pas de changement dans un top 5 complété par l’Espagne, l’Angleterre et le Brésil. Derrière, le Portugal et les Pays-Bas grillent une Belgique reléguée à la huitième place. L’Italie reste neuvième et l’Allemagne éjecte la Colombie du top 10.

Vers un tirage clément pour les qualifications pour le Mondial 2026

Point positif tout de même pour les Bleus, les hommes de Didier Deschamps n’affronteront pas les cadors du football européen lors des qualifications pour la prochaine Coupe du monde. Les groupes seront tirés vendredi 13 décembre avec comme têtes de série, la France donc, mais aussi l’Espagne, l’Angleterre, le Portugal, les Pays-Bas, le Belgique, l’Italie, l’Allemagne, la Croatie, la Suisse, le Danemark et l’Autriche. En attendant, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des nations aura lieu ce vendredi à Zurich.

L’Argentine pourrait offrir un beau cadeau à la France