Revivez Bourgoin-Lyon (2-2)

C'est la mi-temps à Pierre-Rajon ! 1-1 entre le FCBJ et l'OL. Les locaux, qui évoluent on le rappelle en N3, ont tenu la dragée haute aux Lyonnais en ouvrant le score à la 20e, par Moujetsky. Sans idées, les hommes de Pierre Sage ont pu compter sur les coups de pied arrêtés de un coup de casque de Matic. En tout cas, on s'est pas ennuyé dans la première période de ce "derby".