Ecole, boulot, pénos : la belle semaine du gardien de Bourgoin-Jallieu

Bourgoin-Jallieu a placé son nom sur la carte

Le 15 janvier 2025 restera gravé dans la mémoire de Ronan Jay et de toute la ville de Bourgoin-Jallieu. Le gardien de 23 ans a réalisé un exploit en stoppant les tirs d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso lors de la séance de tirs au but, offrant ainsi à son équipe la victoire contre l’Olympique lyonnais (2-2, 4-2 TAB) en 16es de finale de la Coupe de France. « C’est clairement une victoire qui va nous marquer à vie, a confié le fameux Jay à RMC, soulignant l’ampleur de l’événement pour la ville, habituellement plus tournée vers le rugby. Remplir le stade avec 7 000 personnes, et en plus battre l’OL, c’est incroyable. »

L’ingénieux gardien de but

Cette performance n’est pourtant pas le fruit du hasard ou de la simple magie de la coupe. Le portier avait préparé cette épreuve en amont, en collaboration avec l’entraîneur des gardiens et les analystes vidéo. « Il y a un gros travail de données sur ce qui a été fait lors des cinq dernières années », a expliqué Jay. De plus, il y a matière à analyser : « Lacazette en a tiré énormément, pour Tolisso, on s’est dit que c’était à la sensation sur le moment. Ça a fonctionné ! »

Pour Ronan Jay, cette victoire prend d’autant plus de sens après une grave blessure aux ligaments croisés survenue il y a deux ans. « Ça rend les choses encore plus belles », a ajouté celui qui poursuit en parallèle de sa carrière des études en ingénierie d’affaires à Lyon. « Je jongle entre mon métier, mes études et le foot. Je veux me faire plaisir et me réconcilier avec le football », a-t-il conclu, avant de se concentrer à nouveau sur le championnat et la vie quotidienne, avec un réveil prévu à 8h30 le lendemain pour aller à l’école.

Ça, c’est de la fastlife.

