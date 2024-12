Quatre joueuses de River Plate en détention provisoire après des actes racistes

Houla.

Le match de Ladies Cup entre River Plate et le Grêmio a été interrompu après des actes racistes de plusieurs joueuses du club argentin. La rencontre de cette Copa Libertadores féminine avait démarré depuis plus de 30 minutes quand quatre joueuses de River Plate ont été aperçues en train de mimer des gestes de singe et de proférer des insultes racistes à l’encontre d’un ramasseur de balle et des joueuses brésiliennes. Ces dernières ont ensuite quitté la pelouse, ce qui a entraîné l’interruption de la rencontre. Les joueuses argentines ont été placées en détention provisoire dans la foulée.

Grêmio a ensuite été déclaré vainqueur sur tapis vert, et River Plate a été exclu pendant deux ans de la Ladies Cup. Tournoi que le Grêmio vient de remporter aux tirs au but.

🚨🇧🇷 ESCÁNDALO EN SAO PAULO | En el partido entre Gremio y River por la última fecha de la Brasil Ladies Cup, el árbitro expulsó a SEIS futbolistas del Millonario por gestos racistas, lo que derivó en la suspensión del encuentro al no cumplirse el número mínimo de jugadoras. pic.twitter.com/vIZzR07Rz4 — Lucas Samoiloff (@Rvasc1901) December 21, 2024

Sur ses réseaux sociaux, le club brésilien avait publié un message contre la haine. Les dirigeants de River Plate ont eux communiqué pour condamner les actes de ses joueuses.

