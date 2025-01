Des fans de Boca et de River rejouent le Superclásico sur GTA

Ah ces d’jeuns.

Des fans de Boca et de River rejouent le Superclásico… en se bastonnant sur GTA V. Des vidéos d’internautes argentins tournent sur Tiktok. Elles capturent des moments complètement dingues. On y voit des avatars cagoulés se battre, des coups de poing partout et des meurtres virtuels entre des supporters de Boca et d’autres de River. On voit un personnage, El Pipo, maillot floqué de Maradona et flingue dans la poche, semer la terreur dans la ville.

L’internaute qui monte ces moments les partage à ses 18 000 abonnés sur Tiktok. Certaines de ses vidéos ont été vues plus de 700 000 fois.

On espère que le virtuel n’aidera pas à faire advenir ce qui n’existe pas.

