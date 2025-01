Vous êtes une majorité à penser que le mandat de Deschamps a duré trop longtemps

Allez, plus qu’un an et demi.

Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera le poste de sélectionneur des Bleus, qu’il aura squatté pendant quatorze ans. Quatorze années de péripéties et de divisions parmi les fans de foot, mais aussi et bien sûr de titres (oui, la Ligue des nations, ça compte) et de victoires. Le résultat du dernier sondage de sofoot.com penche en tout cas plutôt pour une décision prise un peu trop tard, puisque vous êtes 64% à penser que le mandat du Double D à la tête des Bleus aura été trop long.

Un fan-club bruyant et une majorité silencieuse

Attention : le résultat du sondage ne correspond pas vraiment aux avis qui ressortent en commentaires. Les fervents défenseurs du mandat de la Desch’ se sont sûrement accordés pour faire pencher la balance. À commencer par un Nortk visiblement fan des défenses basses et des contre-attaques éclair : « Demandez à n’importe quel pays dans le monde : souhaitez-vous avoir un sélectionneur avec un mandat de 14 années similaires à Deschamps ? Ils répondent tous oui sans hésiter. » Facile d’inclure Saint-Marin dans cette remarque.

Le fan-club de DD, c’est aussi cette fâcheuse habitude de faire le parallèle avec le double Z : « Il a essayé de reconstruire, ce qui est tout à son honneur. C’est exactement le contraire de ce que le favori à sa succession s’est risqué à faire après sa 3e Ligue des champions », écrit Cestquilpatron. Ce à quoi un partisan de Zizou répond : « Le meilleur entraîneur français attend dans l’antichambre. Chaque jour qui passe est un jour perdu pour l’équipe de France, donc oui », écrit Cockney (oui, encore lui, et alors ?).

Vous avez également été nombreux à jouer la carte du « attendons 2026 ». À mille lieues d’évoquer les prochaines élections municipales, ZILCO développe : « Il (Deschamps) va sûrement jouer son bilan global sur la Coupe du monde : elle confirmera la lente et douloureuse éclipse post 2018, ou bien l’énième rebond du plus grand compétiteur dont le football français ait jamais accouché. » Un plat du pied « henryesque », mais c’est joliment dit.

Aimé Jacquet et fils de poule

Minoritaires, les haters de DD ont quand même tenu à se manifester, jusqu’à nous faire part de leurs problèmes d’insomnie : « Je peux pas oublier qu’il a le même palmarès qu’Aimé Jacquet pour un mandat six fois plus long », confie un Skugga aux cernes apparents. Dans la catégorie des envolées lyriques, on est aussi tombé sur Dyle01 : « Il aurait pu partir glorieusement après 2018, il a choisi de devenir larbin de Mbappard pour conserver l’illusion de son pouvoir. »

En bonus, le pronostic d’Avostanis sur le prochain Mondial, teinté d’une nostalgie malsaine de Knysna : « Réponse facile. Sortie en poules en 2026 avec un Kyky qui lâche un “va te faire enrhumer sale fils de poule” en pleine mi-temps d’un match décisif ? Oui. Victoire finale ? Non. »

Et si on retrouvait d’abord une vraie équipe pour mettre d’accord tout ce beau monde ?

