Emmanuel Petit rend un bel hommage à Didier Deschamps

Manu a les poils.

Suite à l’annonce mardi de Didier Deschamps, qui a déclaré qu’il ne serait plus le sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026, plusieurs personnalités du monde du ballon rond ont pris la parole. Philippe Diallo, président de la FFF, l’a accueilli avec philosophie, Noël Le Graët a pointé la sagesse de l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille tandis qu’Emmanuel Petit, ex-coéquipiers du sélectionneur avec qui il est devenu champion du monde en 1998, a tenu à lui rendre un vibrant hommage.

🗣💬 "C'est le plus grand sélectionneur de l'histoire de l'équipe de France. Ce serait lui faire offense de ne retenir que ce qu'il s'est passé ces dernières années" Manu Petit rappelle l'immense travail accompli par Didier Deschamps à la tête des Bleus depuis 2012. pic.twitter.com/CVresT5t1o — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 8, 2025

« En ce qui me concerne, je retiens beaucoup plus de positif que de négatif. C’est le plus grand sélectionneur de l’histoire de l’équipe de France. Personne n’a fait ce qu’il a fait, comme joueur et sélectionneur, a lâché l’ancien milieu de terrain. Il n’y a pas que du positif mais c’est comme pour Thierry Henry, on ne peut pas retenir que sa main contre l’Irlande. Ce serait faire offense à Deschamps et lui manquer de respect de ne retenir que ce qu’il s’est passé ces dernières années. »

Une statue pour « DD », donc.

Philippe Diallo ne va pas se précipiter pour choisir le futur sélectionneur