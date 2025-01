Le Graët ne voit pas Zidane sur le banc des Bleus après Deschamps

Et bien nous non plus.

Après l’annonce officielle de Didier Deschamps de quitter son poste de sélectionneur de l’équipe de France à l’issue du Mondial 2026, Noël Le Graët a réagi ce mercredi matin au départ annoncé de celui qu’il a lui même nommé à la tête des Bleus en 2012.

Si l’ex-président de la FFF, évincé de son poste en février 2023, a reconnu à RMC Sport que ce départ « paraît être une sage décision », son discours est sans surprise très mesuré quant à une potentielle reprise du poste par Zinédine Zidane. « Je ne sais pas trop si ça l’intéresse vraiment », s’est-il contenté de transmettre.

Instigateur de la dernière prolongation de Deschamps

Un discours peu étonnant, quand on sait à quel point l’ex-entraîneur du Real Madrid est ponctuellement réclamé par une partie du public, et à quel point cette rumeur incessante a accompagné la collaboration Deschamps-Le Graët. C’est d’ailleurs une sortie de l’ancien président sur le Double Z qui avait valu la levée de bouclier de Kylian Mbappé notamment.

À son successeur Philippe Diallo de montrer de quel bois il se chauffe.

Oubliez Zidane, votez Genesio !