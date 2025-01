« J’ai fait mon temps », Didier Deschamps confirme son départ

Il tourne lui-même la page.

Révélée mardi soir, l’information du départ de Didier Deschamps a été confirmée par le principal intéressé dès ce mercredi matin. Dans un entretien accordé à TF1, en marge de l’opération Pièces Jaunes dont il est le parrain, le sélectionneur de l’équipe de France a expliqué le choix de terminer son mandat en 2026.

« Il faut savoir dire stop »

« Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu’en 2026, la prochaine Coupe du monde. Ça s’arrêtera là parce qu’il faut que ça s’arrête là à un moment. Dans ma tête, c’est bien clair. J’ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau. Mais 2026, c’est très bien », a-t-il clarifié.

🔴 Didier Deschamps annonce en exclusivité à @TF1INFO et @LCI quitter en 2026 son poste de sélectionneur de l'équipe de France : "J' ai fait mon temps" ▶️ Une interview à retrouver en intégralité dans le JT de #13H de @MSLacarrau pic.twitter.com/cSF5zH2WGZ — LCI (@LCI) January 8, 2025

Sur le banc des Bleus depuis plus de dix ans, le double D a essuyé bon nombre de critiques lors de la dernière compétition internationale, l’Euro 2024. Si certains auraient voulu le voir partir dès l’été, l’ancien capitaine ne leur a pas fait ce plaisir et confirme qu’il reste le seul décideur jusqu’au dernier jour de son règne. « On n’a jamais envie que ça s’arrête quand c’est une belle chose. Après, il faut savoir dire stop. Il y a une vie après. Je ne sais pas ce qu’elle sera mais elle sera très bien aussi. Ça va faire 14 ans, ça fait beaucoup aussi. Je ne suis pas là pour les records, surtout pour les exigences », s’est justifié Deschamps.

« Le plus important est que l’équipe de France reste au sommet où elle est depuis de nombreuses années. » Comme pour faire passer un message à son successeur : faire aussi bien que lui.

