Deschamps : « Je pense que si les gens n’aiment pas ce qu’ils voient, ils changent de chaîne »

Dédé souffle le show et le froid.

Avec un seul but en deux matchs, l’équipe de France dispose du statut peu enviable de pire attaque de l’Euro 2024, à égalité avec la Serbie. Pour ne rien arranger, aucun Bleu n’a marqué directement puisque le seul but en faveur des vice-champions du monde a été inscrit par l’Autrichien Maximilian Wöber contre son camp. Les critiques n’ont pas tardé de pleuvoir sur le jeu produit par les Français, et l’ancien international néerlandais Pierre van Hooijdonk ne s’est pas gêné pour tacler ce qu’il considère comme « du football de merde ». Didier Deschamps a répondu à ce supposé manque de spectacle en conférence de presse lundi.

« Libre à vous de commenter, de faire ce que vous voulez. Ce que je peux vous dire, c’est que c’est ennuyant de ne pas avoir marqué avec toutes les occasions qu’on s’est procurées contre les Pays-Bas, reconnaît le sélectionneur. À côté de ça, vous faites les commentaires que vous voulez. On a au stade un soutien populaire et plus de 10 millions (de téléspectateurs) à chaque match. Je pense que si les gens n’aiment pas ce qu’ils voient, ils changent de chaîne, c’est plus facile à la maison. Quand ils sont au stade, ils ont payé le billet, ils restent jusqu’à la fin. »

Il faudra rappeler à Dédé que l’audience n’est pas nécessairement gage de qualité. Près de deux millions de gens sont quand même allés voir 3 jours max au cinéma…

