Le stade Louis-II à guichets fermés pour Monaco-OM

Huit ans plus tard.

Choc en vue à Louis-II. Ce samedi à 17h, Monaco (3e, 50 pts) reçoit l’OM (2e, 52 pts) pour un duel crucial dans la course à la Ligue des champions. À six journées de la fin, deux petits points et 219 kilomètres séparent les deux équipes.

Une première depuis mai 2017

Qui dit affiche, dit stade Louis-II… plein à craquer. Pour la première fois de la saison, l’enceinte monégasque devrait remplir ses 18 523 places, comme confirmé par La Provence, alors que l’ASM compte une affluence moyenne de 7 700 spectateurs par match, soit 41% de remplissage, le taux le plus bas en Ligue 1.

Selon Madeinmonégasque, il s’agit même du premier match à guichets fermés depuis le mois de mai 2017 et la réception de la Juventus en demi-finales de la Ligue des champions.

𝗥𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹 𝗱𝗲𝘀 𝗶𝗻𝗳𝗼𝘀 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗮 𝗿𝗲́𝗰𝗲𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹'𝗢𝗠 🔜 ⌚ Venir tôt au stade 🎟️ Billets nominatifs 🚫 Interdiction de tout signe distinctif "Olympique de Marseille" hors secteur visiteur — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 9, 2025

Les supporters marseillais devraient être présents en nombre à Louis-II, ce qui pousse le club de la Principauté à rappeler quelques règles : « Rappelons que pour le bon déroulement de la rencontre, des zones sont ainsi réservées aux supporters des deux clubs, avec interdiction de signes distinctifs de l’équipe adverse, l’Olympique de Marseille, hors secteur visiteurs (Populaire H). Et ce, y compris dans les tribunes suggérées aux sympathisants de l’OM (Populaire G et Seconde F). »

Tout le monde l’a compris, ce sera un Vélodrome bis.

La course à la Ligue des champions, le sel de la fin de saison