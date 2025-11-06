S’abonner au mag
C1 : le classement des clubs français à mi-parcours de la phase de ligue

Les clubs français nous ont récemment habitué à mieux sur la scène européenne.

En effet, les défaites parisienne et marseillaise (sous fond de polémique) ont quelque peu terni la semaine des clubs français en Ligue des champions. Au classement, le PSG lâche le rythme des sans-faute (Bayern Munich, Arsenal, Inter Milan) et tombe à la cinquième place, derrière le trio de tête et un Manchester City victorieux, entre autres grâce à Rayan Cherki.

Le bon coup Monaco

Avec cette défaite au bout de l’ennui, l’OM a sans doute réalisé la mauvaise opération de la soirée. Avec cette défaite, les Marseillais dégringolent à une inquiétante 25e place, synonyme de premier éliminé. À l’inverse, Monaco s’est donné beaucoup d’air après un début de saison compliqué en Ligue des champions.

Vainqueur dans le froid de Bodø/Glimt, l’ASM remonte à la 19e place de la phase de ligue, et est encore dans le coup pour se qualifier en barrages.

L’épisode cinq aura lui aussi son lot de rebondissements.

PSG, OM, Monaco... Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 11e journée

