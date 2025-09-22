Et le club français qui va aller le plus loin en Ligue des champions est...

Le PSG pour sa deuxième étoile ?

Au lendemain de la première journée de la coupe aux grandes oreilles et de la manifestation du 18 septembre, le peuple a voté. Pas pour remplacer Emmanuel Macron, ni pour reconnaître l’État de Palestine aux Nations unies ou élire le futur maire de Bordeaux qui sauvera les Girondins. Non, cette fois, la question était : quel club français ira le plus loin en C1 ? Trois jours après, vous êtes 76% de peureux à répondre Paris, 16% de fadas à plébisciter Marseille et 8% de férus des roulettes russes à voter Monaco.

Marseille et Monaco, même galère

Sauf énorme surprise, beaucoup s’accordent à dire que les tenants du titre parisiens devraient, a minima, atteindre les huitièmes de finale, un cap que l’OM n’a plus franchi depuis son épopée de 2010-2011. Pourtant, Aux Armes y croit dur comme fer et pense que les Phocéens ont la capacité de rafler leur deuxième étoile au nez et à la barbe des cadors européens : « Vu que l’OM va la gagner, je ne vois pas qui pourrait aller plus loin. »

De son côté, Ibrahim Zlatanovic juge le pour et le contre après la défaite encourageante face au Real Madrid : « Marseille a montré de meilleures choses malgré la défaite mais ils risquent aussi de perdre des plumes avec la CAN dans la dernière ligne droite. » Et pour Monaco, il honore son pseudo en envoyant un kick au club de la Principauté, piteusement défait par le Club Bruges. « La réalité de septembre n’est pas celle de janvier évidemment, mais difficile de miser un kopeck sur Monaco au vu de leur premier match.»

Voyage Voyage

D’autres lecteurs ont pris la question au pied de la lettre. Pour y répondre, ils sont allés chercher le planisphère Mercator au fin fond du grenier, histoire de calculer les distances des déplacements de nos trois clubs français. À ce jeu-là, Monaco l’emporte finalement, selon Récessif. « J’ai voté Monaco car en suivant les conseils de mes confrères lecteurs je suis allé voir ou c’est Bodø et effectivement c’est environ au Pôle Nord ». Encore un qui préférait l’histoire à la Géo… Non, le petit Poucet de la C1 ne vient pas du Pôle Nord, mais bien du cercle polaire arctique. Enfin, une pensée émue pour onlythetruth, qui souhaitait voter Nice.

35e sur 36, quand même.

