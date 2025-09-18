Bruges met Monaco en slip

Les Monégasques étaient en caleçon sur le tarmac la veille dans une scène plutôt drôle, puis ils ont été mis tout nu par le Club Bruges dans un match désespérant ce jeudi soir. L’AS Monaco est totalement passée à côté de son entrée en Ligue des champions, en Belgique (4-1). Outch.

Club Bruges 4-1 Monaco

Buts : Tresoldi (32e), Onyedika (39e),Vanaken (43e) et Diakhon (75e) pour Bruges // Fati (90e+2) pour l’ASM

On peut se retrouver en caleçon sur un tarmac le mercredi et paraître un peu plus ridicule le lendemain sur un terrain de foot. La scène vécue par les Monégasques à l’aéroport de Nice, en raison d’un souci de clim dans l’avion, avait le mérite de faire marrer et d’offrir un bon souvenir à raconter. Il n’y a en revanche rien eu de drôle pour le club de la Principauté au Jan Breydel Stadion, où l’équipe d’Adi Hütter a lancé sa saison en Ligue des champions par une humiliation à l’heure de l’apéro (4-1), face à un Club Bruges séduisant et qui n’a plus rien d’une surprise après avoir passé une tête en huitièmes de finale la saison dernière. Une perspective qui semble, à l’aube du début de l’automne, très, très, très lointaine pour cette AS Monaco.

Un penalty au milieu du néant

Il faut rapidement évacuer une chose : le seul tir de Monaco dans un premier acte infernal aura été un penalty provoqué et arrêté par Simon Mignolet, qui n’a pas eu de mal à se coucher pour stopper le tir mollasson de Maghnes Akliouche (10e). On peut se demander si le néo-international français n’aurait pas pu laisser sa place à un coéquipier (il n’avait tiré et réussi qu’un penalty avant cette tentative hors tirs au but), mais les gars du Rocher manquent de tireurs fiables et n’ont surtout pas eu le temps de se poser la question. Ils étaient occupés à se demander comment sortir de la machine à laver brugeoise. Les hommes de Nicky Hayen ont récité leur partition tout en mettant Monaco face à ses limites d’engagement et de tactique, avec un 4-2-4 hybride et bien trop fragile en l’absence du capitaine Denis Zakaria.

😣 Le pénalty de Maghnès Akliouche est repoussé par Simon Mignolet ❌ Gros début de match entre Bruges et Monaco, en direct sur CANAL+FOOT ⚡️#BRUMON | #UCL pic.twitter.com/8WD7Bkr7ST — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 18, 2025

On a en tout cas pu découvrir qu’il était encore possible de construire une belle équipe sans dépenser des millions et d’attirer des joueurs intéressants sans les surpayer. Carlos Forbs et Chrístos Tzólis ont laissé leur carte de visite, tout comme Nicolò Tresoldi, 21 ans et arrivé de Hanovre cet été. Après une succession d’occasions, la sortie du chouchou Mignolet sur blessure et un naufrage en règle des visiteurs, l’international espoir allemand (né en Italie, comme son blase le laisse deviner) a débloqué le compteur. Le senior de la bande, Hans Vanaken, a parfaitement glissé le ballon pour son copain attaquant, trompant cette fois Philipp Köhn (1-0, 32e), qui avait retardé l’échéance un peu plus tôt.

Monaco finit chocolat à Bruges

Les Belges ont décidé de plier l’affaire en dix minutes, comme des grands, contre des Monégasques qu’on aurait préféré voir en tongs plutôt que dépassés à tous les niveaux. Après un nouvel arrêt du portier suisse, Forbs a trouvé Raphael Onyedika, qui a envoyé la chique et Christian Mawissa dans la cage (2-0, 38e). Encore ? Oui, encore ! Une balle mal renvoyée par Vanderson a profité au daron Vanaken, dont la volée a fini en lucarne (3-0, 43e). Ce n’était même pas la pause qu’on se disait que le score était même peut-être flatteur pour l’ASM, proche de voir Forbs enfoncer le clou (45e+4) et au fond du seau (17 tirs à 1 !) Hütter aurait pu changer dix types à l’entracte, il s’est contenté de laisser Caio Henrique et le jeune Aladji Bamba (3 apparitions chez les pros) au vestiaire et de lancer Thilo Kehrer et Mamadou Coulibaly (9 apparitions chez les pros).

😱 Monaco SOMBRE à Bruges : 3-0 à la pause en faveur des Belges 😳#BRUMON | #UCL pic.twitter.com/TCYkSJjLsg — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 18, 2025

Rien n’a changé, ou presque. Oui, Monaco a pu tirer davantage, ce qui n’était pas la mer à boire (12 frappes en seconde période), mais Folarin Balogun et Mika Biereth n’ont pas réussi à se connecter, à part peut-être au moment où il était question de sortir à l’heure de jeu. Surtout, le Club Bruges a continué sa belle promenade, en s’éclatant et en multipliant les tentatives, de Tzólis à Forbs, en passant même par le défenseur Brandon Mechele. Le gardien Nordin Jackers n’avait pas prévu de jouer, il n’a pas non plus eu grand-chose à faire et il a pu assister à un quatrième pion à l’autre bout du terrain. Celui de Mamadou Diakhon, l’ancien Rémois de 19 piges ayant eu le luxe d’ajuster Köhn au milieu d’une défense monégasque toujours plus larguées (4-0, 75e). Il n’y avait même pas eu de quoi se réjouir de voir Ansu Fati « fêter » sa grande première un peu plus tôt, même si c’est l’ancien du Barça qui a fini par sauver ce qui restait d’honneur à Monaco d’une frappe déviée dans le temps additionnel (4-1, 90e+2). Avec un peu de chance, la clim de l’avion n’aura pas de problème pour le retour.

Club Bruges (4-2-3-1) : Mignolet (Jackers, 19e) – Sabbe, Ordóñez (Spileers, 81e), Mechele, Meijer (Seys, 61e) – Onyedika, Stanković – Forbs (Diakhon, 61e), Vanaken, Tzólis – Tresoldi. Entraîneur : Nicky Hayen.

Monaco (4-4-2) : Köhn – Vanderson, Dier, Mawissa, Caio Henrique (Kehrer, 46e) – Akliouche, Camara, Bamba (Coulibaly, 46e), Minamino – Biereth (Ilenikhena, 63e), Balogun (Fati, 63e). Entraîneur : Adi Hütter.

