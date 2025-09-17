S’abonner au mag
  • C1
  • J1
  • Bruges-Monaco

Les joueurs de Monaco retrouvés en caleçon sur un tarmac

UL
Les joueurs de Monaco retrouvés en caleçon sur un tarmac

Les garden-parties monégasques, ce n’est plus ce que c’était.

Petit souci d’avion pour la délégation de l’AS Monaco. Alors qu’il doit aller en Belgique pour la Ligue des champions ce jeudi (coup d’envoi à 18h45), l’avion de l’ASM a mis du temps à décoller à cause d’un problème de clim. Les joueurs avaient embarqué à l’aéroport de Nice, mais ont tous été contraints d’enlever leurs tee-shirts pour avoir un peu d’air. On voit donc Jordan Teze, Maghnes Akliouche, Mika Biereth et les joueurs monégasques en caleçon, dans l’avion et sur le tarmac.

Le club a partagé tout ça sur son compte snap, ensuite capturé par le compte X @ASMHistoire. Un problème de riche, mais un problème bien chiant quand même.

Une version moderne de Paul Deschanel, le président retrouvé en pyjama le long d’un train en 1920 ?

Le vrai bilan de Mbappé face à l’OM

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine